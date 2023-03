Rischiano di costare un vero e proprio salasso i due anni che la Fiorentina giocherà lontano dal Franchi durante il periodo in cui saranno di scena i lavori allo stadio Franchi. Le cifre vengono analizzater stamani in un focus curato dal Corriere dello Sport: "Ricordato che in questa stagione la società viola ha 21.900 abbonati e una media di oltre 32.000 spettatori nelle partite interne, quelli sono numeri che andranno dimenticati per le due stagioni in questione (ma con effetto anche sulla prossima, visto e considerato che da gennaio 2024 la Curva Ferrovia rimarrà chiusa perché la prima interessata dai lavori)."



LE PERDITE - Dopo studio fatto, il club di Commisso ha già messo in preventivo di dimezzare la quota annuale proveniente dal botteghino che è di circa otto milioni, a salire fino a nove-dieci se la squadra va avanti nelle competizioni extra Serie A come sta facendo attualmente: una perdita di quattro-cinque milioni a cui, però bisogna aggiungere annessi e connessi per una diminuzione complessiva del fatturato, stimata ancora dall’ufficio competente del club viola, nell’ordine del 15-20 per cento e un valore di dodici milioni circa. Sempre relativamente a ciascuna delle due stagioni con la Fiorentina lontana da Firenze. Il totale amonta dunque a circa 24 milioni di Euro.