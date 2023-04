Sulle colonne del Corriere Fiorentino si fa il punto su quella che è la sitazione relativa allo stadio Franchi di Firenze e su dove giocherà la Fiorentina durante i lavori di rifacimento dell'impianto. Al momento, le opzioni che vanno per la maggiore sono quelle del Castellani di Empoli e della Scuola Marescialli di Sesto. Tuttavia, spuntano due opzioni nel caso in cui si voglia evitare il trasloco.



LA SCELTA - La prima è che i tecnici, come ha spiegato il sindaco Dario Nardella, sono al lavoro per trovare soluzioni alternative al trasloco per le stagioni 2024/25 e 2025/26, riducendo per quanto possibile il numero di gare lontano dal Franchi a favore della coesistenza tra pubblico e cantieri. Del resto, già da gennaio 2024 si giocherà nonostante il rifacimento della curva Ferrovia. Naturale che, una volta definito il numero di partite da disputare fuori, la ricerca della casa provvisoria per i viola si uniformerà al nuovo scenario. L’altra novità è che non è escluso che venga individuata un’altra area dove far sorgere un’arena provvisoria come stanno facendo a Bologna (con il club che in questo caso però sosterrà in proprio tutta la spesa).