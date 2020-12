La Fiorentina sta vivendo un momento decisamente complicato, con soli 8 punti dopo 9 giornate, un ambiente in fermento e una squadra che non ha ancora assorbito il cambio in panchina. L’esonero di Iachini, forse tardivo, non ha ancora suscitato l’effetto sperato nella squadra viola, che sta mostrando tutte le sue lacune, compreso l’atavico problema del gol.La sessione di gennaio dovrà vedere per forza di cose la Fiorentina come super protagonista, con Pradè e Barone che dovranno andare a colmare tutte le mancanze di una rosa che pecca in più reparti, ma con la chiara necessità di affidarsi ad un attaccante di peso e spessore.L’unico giocatore che i viola hanno trattato a lungo è stato Kris Piatek, ex Milan attualmente in forza all’Herta Berlino, che potrebbe tornare in cima alla lista degli obbiettivi nel vicino mercato invernale.La Fiorentina ha seguito a lungo il polacco, cercando di limare le richieste dei tedeschi. L’Herta in estate non si è mai mosso dalla valutazione di 27 milioni, mentre i viola non si sono mai spinti oltre i 20. La verità, però, è che Piatek non si è ambientato in Bundesliga, e fin qui ha collezionato un solo gol in 9 presenze, e ha più volte dimostrato di voler tornare in Italia. L’attaccante polacco ha già dato la sua apertura alla Fiorentina in estate, e secondo quanto raccolto da Calciomercato.com,