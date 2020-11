Come scrive La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli sperava di avere tempo per costruire la sua Fiorentina, invece il "malato" è grave e il tecnico deve subito intervenire. Oggi tra l'altro i viola saranno a Udine senza Ribery, Bonaventura, Callejon e Venuti, ma l'allenatore di Orzinuovi sceglierà l'undici titolare non guardando ai nomi e ha chiesto un cambio di passo alla squadra.