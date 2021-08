Sembravano due nomi ormai superati, e invece in poche ore Alvaro Odriozola e Zeki Celik hanno scalato posizioni nelle preferenze degli uomini mercato viola per il ruolo di terzino destro della Fiorentina. La Nazione (Firenze) scrive che il laterale basso del Real Madrid è atteso da un colloquio con Ancelotti, al termine del quale dovrà comunicare alla Fiorentina la sua risposta. L'accordo tra viola e Blancos per il prestito c'è. Altrimenti, è viva la pista Celik, ma il Lille chiede una cifra simile a quella complessiva che il Marsiglia ha sborsato per Lirola: 12 milioni. Va da sé che la soluzione più semplice sarebbe la prima, Odriozola permettendo. Rimangono sullo sfondo Munoz, anche lui molto costoso, e Larsen.