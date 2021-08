Alla ricerca di rinforzi ma non solo. Il direttore generale della Roma, Tiago Pinto è oggi presente a Milano e sta trattando anche su diversi tavoli in uscita. In queste ore è arrivato il sondaggio della Fiorentina per l'attaccante spagnolo Borja Mayoral che, con l’arrivo di Eldor Shomurodov e Tammy Abraham è velocemente scivolato in fondo alle gerarchie di José Mourinho per il ruolo di prima punta.



OPERAZIONE COMPLICATA - L’operazione per portarlo in maglia viola non sarebbe comunque di quelle semplici. Borja Mayoral, infatti è di proprietà del Real Madrid e non sarà quindi la Roma a trattare direttamente con la Fiorentina, bensì il club spagnolo.



LASCIAPASSARE - Va detto, però, che il club giallorosso ha ottenuto dalle Merengues il diritto al prolungamento di un altro anno di prestito con possibile riscatto a 20 milioni. Serve quindi il lasciapassare dei Friedkin per permettere ai viola (che ufficiosamente smentiscono) di arrivare a Mayoral e di subentrare quindi ai giallorossi con stesse cifre e ingaggio. Il giocatore gradirebbe la destinazione.