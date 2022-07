Dopo gli acquisti adesso per la Fiorentina è arrivato anche il momento di sfoltire la rosa e, oltrea Pulgar e Dragowski da tempo sul mercato, uno dei principali indiziati a lasciare Firenze è Christian Kouame. Sull’ivoriano oltre all’Anderlecht, che lo rivorrebbe nuovamente in prestito dopo l’ottima stagione dell’attaccante in Belgio condita con 13 gol e 10 assist, nelle ultime ore è stato registrato l’interesse di un’altra squadra europea.



Secondo quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, che ha cercato di fare il punto della situazione sul laterale di proprietà della Fiorentina, il club gigliato vorrebbe monetizzare sulla sua cessione e per questo sarebbe pronta ad accettare solo offerte per un trasferimento a titolo definitivo. Proprio per questo i viola sono pronti ad incontrare il Galatasaray, che da tempo ha messo gli occhi su Kouame: il prossimo fine settimana le due squadre si affronteranno in amichevole in Austria e chissà se la trattativa non possa concludersi davvero in tempi brevi.