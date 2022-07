La “telenovela Milenkovic”, ancora una volta dopo la scorsa estate, per come stanno attualmente le cose potrebbe concludersi positivamente, almeno per i tifosi della Fiorentina. Dopo che la Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Bremer, di fatto autoescludendosi dalla corsa al serbo, l’unica pretendente rimasta è l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri stanno da tempo portando avanti intensi colloqui con l’entourage del serbo ma non hanno ancora fatto passi ufficiali: per il momento non ci sarebbe l’ok della proprietà cinese ad un investimento importante come quello richiesto per il classe ’97.



E secondo quanto riportato quest’oggi dal Corriere dello sport adesso qualcosa potrebbe davvero cambiare nella trattativa, a partire proprio dalla volontà del giocatore. Dopo l’ultimo ritiro di Moena, in cui è stato ricoperto dall’affetto dei tanti tifosi viola accorsi in Trentino, Milenkovic si sente sempre più al centro del progetto tecnico di mister Italiano e per questo avrebbe aperto all’idea di rimanere. La Fiorentina intanto avrebbe pronta un’offerta di rinnovo: per convincere il serbo i viola hanno pronto un triennale ad un ingaggio vicino ai 3 milioni di euro. Cifre record per il club che potrebbero convincere definitivamente il giocatore. Intanto è pronto l’ultimatum sulla sua cessione. Per non rischiare poi di farsi trovare impreparati per l’inizio del campionato ed i preliminari di Conference la Fiorentina dopo il 6 Agosto riterrà il giocatore incedibile.