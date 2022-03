Rispetto al passato la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha bisogno di punti: l’unico punto conquistato nelle ultime due sfide contro Sassuolo e Verona obbliga i viola, in corsa per una qualificazione europea, a dover cercare a tutti i costi il successo nella partita di domenica contro il Bologna. Questa mattina La Nazione fa il punto del calendario viola da domenica fino a fine campionato, cercando di fare il punto della situazione. Purtroppo i numeri sono sotto gli occhi di tutti, e la cessione di Vlahovic ha senza dubbio compromesso il cammino fatto fino al momento dagli uomini di Vincenzo Italiano.



Il quotidiano fiorentino analizza il momento della Fiorentina, tenendo conto delle sfide di qui a fine campionato, provando a ipotizzare se i viola riusciranno a conquistarsi l’accesso alle coppe europee. La squadra è scesa dal confortante 1,68 di media-punti del girone d’andata, quando appunto il serbo vestiva la maglia viola, all’attuale 1,38 del ritorno. Un po’ pochino se si vuole davvero provare a tornare in Europa. Visto il calendario per la Fiorentina sarà fondamentale trovare i 3 punti contro gli uomini di Sinisa Mihajlovic: da qui alla fine dovrà infatti affrontare 5 partite contro le top 6 del campionato ( di cui 4 in trasferta e solo la Juventus, all’ultima giornata, in casa) e dimostrare il suo reale valore. La strada è in salita, ma la Fiorentina è pronta e determinata a regalare ai propri tifosi il ritorno nelle competizioni europee.