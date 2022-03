Questo pomeriggio la Fiorentina si è ritrovata al centro sportivo Davide Astori per svolgere l’allenamento di giornata in vista della sfida di domenica prossima contro il Bologna. Arrivano buone notizie dall’infermeria per Vincenzo Italiano: dopo l’infortunio patito nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, Alvaro Odriozola è tornato ufficialmente ad allenarsi con il gruppo. Il terzino spagnolo questa mattina accusava comunque ancora qualche fastidio all’articolazione, e per questo motivo la sua effettiva titolarità contro i gialloblù sarà da valutare nei prossimi giorni.



GLI ALTRI - Torna ad allenarsi in gruppo anche Nastasic, dopo l’infortunio che lo ha lasciato ai box nell’ultimo mese. Nessun problema ulteriore invece per Ikonè, uscito all’intervallo contro il Verona per un fastidio muscolare: cè ottimismo invece per l’esterno francese ex Lille che potrebbe tornare titolare contro i rossoblù di Sinisa Mihajlovic.



IL PARTICOLARE – Come abbiamo appreso nei giorni scorsi la Fiorentina ha scelto di fare ricorso contro la squalifica di due giornate rimediata da Bonaventura contro il Sassuolo: la risposta del giudice è attesa per domani. Nonostante questo Italiano ha comunque scelto di preparare la sfida, tramite esercitazioni in campo, senza impiegare la mezzala e favorendo Duncan e Castrovilli. Il tecnico vorrà studiare ogni possibile soluzione, per conferire nuovamente imprevedibilità alla mediana viola.