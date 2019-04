Ai microfoni di RomaPress ha parlato Mariusz Kulesza, agente di Bartolomiej Dragowki, portiere dell'Empoli in prestito dalla Fiorentina, in merito al futuro del suo giovane assistito in maglia Viola:" A Firenze c'è Lafont e penso che sia lui che sia Bart siano due ottimi portieri e meritano di giocare titolari, ma può farlo solo uno. Dragowski ormai conosce lingue e campionato e vorrebbe restare in Italia ed un club come la Roma sarebbe un bel passo avanti per la sua carriera".