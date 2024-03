Fiorentina, la camera ardente di Joe Barone al Viola Park: arrivato Commisso

La Fiorentina e tutto il mondo del calcio italiano piangono Joe Barone, che oggi avrebbe compiuto 58 anni. Il direttore generale viola è morto ieri all'Ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato per un attacco cardiaco da domenica, quando la squadra era in ritiro in un hotel alle porte di Bergamo nel giorno della partita di campionato (poi rinviata) sul campo dell'Atalanta.



CAMERA ARDENTE - Questa mattina è stata aperta al Viola Park di Firenze (con le bandiere a mezz'asta nel centro sportivo) la camera ardente. Presente tutta la famiglia con la moglie Camilla e i quattro figli oltre al presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, arrivato in Italia all'alba in aereo dagli Stati Uniti. I tifosi della Curva Fiesole si sono dati appuntamento nel tardo pomeriggio di oggi, ma sono già molte le persone in fila per omaggiare la memoria di Joe Barone.