Fiorentina, Joe Barone è morto: addio al dg viola

. Il direttore generale della Fiorentina, classe 1966,. Barone si è sentito male intorno alle 15 in un hotel di Cavenago Brianza, cittadina alle porte di Bergamo, dove la Fiorentina era in ritiro prima del match contro l'Atalanta ( e possibili date del recupero ). Lo ha reso noto il club gigliato con un comunicato sul proprio sito.- Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano.Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili.Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto.La situazione è apparsa molto grave fin da subito: rianimato sul posto, trasportato d'urgenza in autoambulanza, Barone è stato operato al cuore domenica sera, ma nell'ultimo bollettino medico diramato - nella giornata di ieri - si sottolineava come, fino alla terribile notizia comunicata alla famiglia, alla moglie Camilla e ai figli Pietro, Giuseppe, Salvatore e Gabriella (questa mattina al San Raffaele c'era anche il nipotino di 11 mesi), e al club, presente con Pengue, il responsabile sanitario della Fiorentina, e con i dirigenti Pradé e Burdisso.Conosciuto da tutti come Joe, ma nato Giuseppe, così come Commisso anche la storia di Barone parte dall’Italia, in particolare dalla siciliana Pozzallo dove il dirigente è nato nel 1966. All’età di 8 anni si trasferisce a Brooklyn, New York City e qui si laurea in economia aziendale nel 1989. Barone inizia una carriera all’interno di alcuni istituti bancari ed è in questa occasione che avviene l’incontro con Rocco Commisso, anch’egli ai tempi attivo nel settore finanziario. Con l’attuale presidente viola avviene una sorta di colpo di fulmine.Fra i due nasce un forte rapporto di fiducia e Commisso sceglie Barone per ricoprire ruoli operativi all’interno di tutte le sue società, come la Mediacom, società di telecomunicazioni fondata proprio da Commisso. Nel 2017 il tycoon acquista la proprietà dei New York Cosmos e qui Barone riveste il ruolo di vicepresidente fino al 2019, quando Commisso, dopo alcuni flirt con il Milan, acquista la proprietà della Fiorentina.Barone a quel punto torna in pianta stabile in Italia e viene investito del ruolo di direttore generale.dalla progettazione del Viola Park, fino ai dialoghi con le istituzioni per quanto riguarda lo stadio, passando per le trattative di mercato che riguardano la prima squadra.Poco meno di un anno fa il Dg ha anche ricevuto il prestigioso Premio Maestrelli per il suo lavoro da dirigente nella stagione 2022/2023.