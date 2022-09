Nella sfida di ieri contro l’Udinese una delle assenze più importanti in casa Fiorentina è stata senza ombra di dubbio quella di Nico Gonzalez: dopo la gara di andata contro il Twente, in cui ha giocato per 85’, l’argentino si è visto in campo veramente poco. Il suo stato di forma non sarebbe ancora dei migliori e l’utilizzo al contagocce che ne fa Vincenzo Italiano è l’ennesima testimonianza che per il momento il numero 22 gigliato non è ancora pronto per prendersi la squadra sulle spalle.



A pochi giorni dalla partita delle partite contro la Juventus, quest’oggi Fiorentinanews.com ha cercato di fare il punto della situazione sulle condizioni fisiche dell’esterno, provando ad ipotizzare la data del suo rientro. Secondo quanto raccolto l’attaccante argentino avrebbe superato l’infortunio all’anca, rimediato durante il ritiro di Moena, che ha caratterizzato tutta la prima parte di questo inizio di stagione ed attualmente ha un problema di tutt’altra natura.



Gonzalez nelle ultime settimane ha accusato un forte fastidio ad un tallone, così intenso che è dovuto restare escluso dalle ultime due sfide di campionato. Il fastidio non è eccessivo ma la tabella di recupero prevede ancora qualche giorno di riposo, costringendolo quindi a dover saltare la partita casalinga contro la Juventus di Allegri. Italiano punta molto su di lui e probabilmente farà di tutto per averlo, ma è certo che gli ultimi due allenamenti di qui a sabato saranno fondamentali per capire quale sarà la decisione in merito: i tifosi viola aspettano con ansia.