L'edizione fiorentina de La Nazione riporta l'ennesima offerta dell'Arsenal per Vlahovic, lanciata dalla stampa inglese, aggiungendo un dettaglio sulle commissioni che i Gunners accetterebbero di pagare: oltre ai 70 milioni per l'acquisto del giocatore, ne sarebbero pronti 19 all'anno da destinare allo stipendio e ben 18 per il procuratore alla firma. Cifre estremamente alte, assolutamente fuori mercato, che potrebbero cambiare le carte in tavola nonostante la volontà di Vlahovic di terminare la stagione a Firenze sia acclarata. In questo modo, la Fiorentina potrebbe tagliar fuori la Juventus, pronta a inserirsi da giugno, ma le trattative si fanno in tre e sarà decisiva la volontà del giocatore.