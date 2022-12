La Fiorentina è pronta ad affondare il colpo per Josip Brekalo. L’ex giocatore del Torino, ora in forza al Wolfsburg, gradisce la destinazione e la possibilità di giocare le coppe europee a Firenze. Il club tedesco ha aperto ad una cessione in prestito con diritto di riscatto. Lo riporta La Nazione.