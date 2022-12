Tra due ore questo pomeriggio la Fiorentina di Vincenzo Italiano scenderà sul campo dello Stadio Armand Cesari di Bastia per affrontare i padroni di casa dello Sporting Club Bastiais: quella di quest’oggi in Corsica è la quarta amichevole svolta dai viola nelle ultime due settimane.



A differenza di quanto avvenuto anche per l’ultimo triangolare giocato dalla Fiorentina in Romania, dove è riuscita a primeggiare con la Rapid Bucarest ed il Borussia Dortmund, la partita di questo pomeriggio non sarà visibile su Dazn. Come fare quindi a vederla? Proprio per via di questo particolare, che limiterebbe la visione ai tifosi viola, la Fiorentina è riuscito comunque ad organizzarsi per non far perdere neanche una sfida dei propri beniamini: la partita sarà regolarmente visibile sul sito ufficiale del club gigliato.