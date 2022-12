All’interno dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, analizzando le possibilità che i rossoneri possano andare avanti in Champions, ha parlato del Marocco e del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat. Questo un estratto della sua lunga intervista:



"Sogno Champions? Non ho sogni, solo obiettivi. I sogni lasciamoli agli altri: noi facciamo. Tutto è possibile, il calcio lo insegna. Accadono cose che mai ti saresti aspettato. Guardate il Marocco ai Mondiali: anzi no, Zlatan lo aveva detto che il Marocco era forte e che Amrabat era davvero bravo. Il Milan ha un collettivo molto, molto forte".