La Fiorentina ha svolto la sessione di allenamento odierna al Centro Tecnico Federale di Coverciano, vista l'inagibilità del Centro Sportivo Astori a causa di lavori in corso. Otto su undici dei titolari che domenica sono scesi in campo contro lo Spezia hanno svolto una sessione di scarico, mentre Castrovilli, Sottil e Terracciano si sono aggregati al resto della squadra in un allenamento che ha previsto partitelle a campo ridotto.



INFERMERIA - Non ci sono recuperi da segnalare: Pulgar ha fatto esercizi di riabilitazione, Dragowski e Kokorin continuano a lavorare a parte e non si registrano buone notizie sul fronte Gonzalez, ancora non negativizzato. Molto probabilmente, la Fiorentina non recupererà nessuno di questi giocatori per la gara di sabato allo Juventus Stadium.