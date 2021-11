Vittoria convincente per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che con il netto 3-0 sullo Spezia va a 18 punti in classifica, uno n meno della Roma quarta. Il popolo viola si gode una squadra finalmente protagonista dopo anni di anonimato, che promette di crescere ancora attraverso il gioco. Tra i protagonisti assoluti di questo inizio di stagione Dusan Vlahovic, l'attaccante serbo che nonostante una situazione contrattuale "complicata" continua a segnare con impressionante continuità: 8 reti in campionato su 16 totali, l'attaccante serbo ha segnato il 50% dei gol della sua squadra risultando imprescindibile.



In Europa, in questa speciale classifica, Vlahovic è al momento al quarto posto: comanda il finlandese Pukky del Norwich, 2 gol sui 3 totali dei canaries (66,7% dell'esiguo totale), subito dietro Khazry del Saint Etienne con 7 centri su 12 complessivi (58,3% di incidenza), sul gradino più basso del podio David del Lille, con 8 gol su 15 dei mastini (53,5% di incidenza).