Quest’oggi la Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata ad allenarsi in vista della sfida casalinga di sabato sera contro il Torino: in tarda mattina la squadra viola è scesa sul terreno di gioco dello stadio Artemio Franchi, come spesso succede a ridosso di un incontro ufficiale. A due giorni dalla sfida contro i granata il tecnico è costretto a registrare 4 assenze: ancora out gli infortunati Mandragora e Martinez Quarta, assenti anche Gollini e Benassi ormai destinati a lasciare Firenze. Il portiere è vicino al trasferimento in prestito al Napoli, nella trattativa che porterà in viola Salvatore Sirigù, mentre il centrocampista è vicino al prestito alla Cremonese.



Da segnalare il problema subito da Gaetano Castrovilli, che si è fermato durante la seduta: l’acciacco del centrocampista non sarebbe però collegato al brutto infortunio al ginocchio rimediato la scorsa ma sarebbe circoscritto ad un polpaccio. Per il giocatore non si dovrebbe trattare di niente di particolarmente invasivo, anche se chiaramente adesso una sua convocazione in vista di domenica è tutt’altro che scontata. Decisiva sarà la rifinitura di domani mattina.