La Cremonese di Ballardini non si ferma più: in questo mercato il club lombardo farà di tutto per rinforzare la squadra ed alimentare il sogno salvezza, al momento quasi utopia. E dopo il forte interesse degli ultimi giorni per il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi, che pggi svolgerà le visite mediche e si trasferirà a Cremona con la formula del prestito secco, la dirigenza grigiorossa avrebbe sul taccuino il nome di un altro giocatore viola.



Secondo quanto riportato da Tuttosport la Cremonese starebbe chiudendo anche per un difensore centrale, il classe ’99 Luca Ranieri. Il difensore era stato cercato anche dalla sua ex squadra, la Salernitana di Nicola, ma la sua scelta dovrebbe ricadere sulla squadra lombarda che comunque gli dovrebbe garantire un maggior minutaggio e maggior visibilità rispetto ai granata. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità di entrambi i trasferimenti. si scalda l’asse di mercato Firenze-Cremona.