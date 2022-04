Dopo la batosta di mercoledì sera contro la Juventus la Fiorentina di Vincenzo Italiano continua il suo avvicinamento alla delicata trasferta di domenica con la Salernitana. Il difficile calendario delle avversarie per la lotta all’Europa impone di uscire dall’Arechi con i 3 punti: una vittoria potrebbe proiettare i viola al quinto posto.



La squadra di Italiano quest’oggi si è ritrovata al centro sportivo Davide Astori attorno alle ore 11, per poi svolgere l’intera sessione all’interno dello Stadio Franchi: durante la gestione Italiano è infatti diventata abitudine svolgere la sessione all’antiviglia di un impegno ufficiale all’interno dello stadio comunale. Sono definitivamente tornati in gruppo e quindi disponibili per domenica, dopo aver smaltito due lunghi infortuni, Alvaro Odriozola e Giacomo Bonaventura. Entrambi potrebbero tornare dal primo minuto già dalla sfida contro i campani.



GLI ASSENTI - Per quanto riguarda l’infermeria, la situazione è stabile. Stagione finita per Castrovilli che ieri si è operato a Roma e tornerà disponibile tra 8/10 mesi. Out anche Torreira: l’uruguaiano stà fuori sicuramente una settimana e tornerà, salvo novità nei prossimi giorni, per la sfida di domenica prossima con il Milan. Si è allenato a parte anche Milenkovic, out in Coppa Italia per un problema gastrointestinale: il serbo ha smaltito il problema ma ha comunque svolto una sessione personalizzata. Crescono quindi le quotazioni di Martinez Quarta che, nonostante la sconfitta, contro i bianconeri non aveva demeritato affatto.