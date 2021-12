Vi proponiamo in forma integrale la nota da poco diffusa dallasul proprio sito ufficiale: una richiesta di chiarezza e di trasparenza che segue le polemiche avviate con Juventus e soprattutto Inter sul regolare pagamento degli stipendi e sulla pubblicazione degli indici di liquidità.ACF Fiorentina ha avuto modo già in diverse occasioni di segnalare pubblicamente e nelle sedi competenti l’attuale delicata situazione economica e finanziaria del calcio italiano e il necessario rispetto delle regole, chiare ed uguali per tutti.Ci auguriamo che le ultime inchieste giornalistiche e delle Autorità preposte, possano contribuire ad, per intervenire in tempi rapidi ed efficaci nel rispetto sia di chi segue le regole ma soprattutto dei tifosi, che devono avere la garanzia di assistere a una competizione paritetica che non lascia dubbi o cattive interpretazioni.In virtù del massimo rispetto che la Società nutre verso il lavoro svolto e l’autonomia di tutti gli Organi preposti a fare i dovuti controlli,. È infatti anche su questa certezza delle regole che si determina e garantisce l’equilibrio competitivo.Desideriamo ricordare che l’attuale Proprietà del Presidente Rocco Commisso ha investito importanti risorse nel sistema calcio italiano, sia per l’acquisizione del Club, sia per la costruzione di un’infrastruttura avveniristica come il futuro Viola Park, sia per ripianare le considerevoli perdite operative di cassa sostenute da ACF nei precedenti 2 anni e mezzo, tutti investimenti fatti senza esporsi in maniera debitoria verso nessun Istituto.Infatti sono 314 in 30 mesi, nonostante il drammatico perdurare del Covid che ha devastato non solo il calcio ma tutto il mondo, i milioni di euro investiti direttamente da Rocco Commisso, inclusa la sponsorizzazione di Mediacom.Un investimento privato che si può certamente inquadrare come uno tra quelli più importanti fatti nel calcio italiano fino ad oggi.Siamo ormai alle porte della sessione invernale del calcio mercato e sarebbe, dunque,A tale proposito ACF Fiorentina rende noti i propri indici di liquidità degli ultimi 2 anni:Marzo 2020 Fiorentina 0,80 (0,70 valore minimo richiesto)Settembre 2020 Fiorentina 0,80 (0,80 valore minimo richiesto)Marzo 2021 Fiorentina 0,89 (originale 0,80 valore mimino richiesto; cambiato dalla FIGC a 0,60 Giugno 9, 2021)Settembre 2021 Fiorentina 1,37 (0,60 valore minimo richiesto).Allo stesso tempoAuspichiamo vi sia la massima e tempestiva collaborazione da parte di tutte le altre Società e delle Istituzioni preposte nel rendere note queste informazioni per un calcio sempre più trasparente e rispettoso delle regole.ACF Fiorentina