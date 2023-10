L'ex centrocampista Massimo Ambrosini ha parlato ai microfoni de La Nazione dove ha ricordato anche la vittoria della Fiorentina per 4 a 2 in rimonta contro la Juventus il 20 ottobre 2013: " Avevo fatto una promessa. La promessa che avrei pagato io la cena a tutti in caso di vittoria sulla Juve. Quindi sono venuti tutti a casa mia, in quella fantastica casa che avevo a Firenze e abbiamo... degnamente celebrato il risultato. Avevo fatto venire un ragazzo a cucinare... ho offerto tutto io, lui ha preparato e siamo stati alla grande"



FIORENTINA OGGI - Sto vedendo una squadra spavalda e consapevole. Migliore di quella della scorsa stagione. La Fiorentina è convinta dei propri mezzi e poi il gruppo è abbondante e questo permette maggiore facilità di scelte. Manca la certezza del centravanti bisogna essere obiettivi, un problema che deve essere risolto"