Arrivano novità in casa Fiorentina per quanto riguarda il precampionato. Al termine del ritiro di Moena, in scena da ieri fino al 24, prima della prima partita ufficiale contro la Cremonese i viola avranno altre tre settimane in cui prepararsi al meglio per il tour de force di fine agosto. Se qualche giorno fa, dopo il rifiuto in extremis della Roma, era stato ipotizzato che la Fiorentina potesse affrontare il Barcellona nel Trofeo Gamper, ipotesi poi smentita da entrambe le parti, arrivano nuove conferme su una possibile amichevole in terra spagnola.



Negli ultimi giorni la dirigenza gigliata è entrata in contatto con i colleghi del Betis Siviglia per organizzare un’amichevole nelle settimane immediatamente precedenti al campionato: secondo quanto raccolto le due società starebbero pianificando gli ultimi dettagli. Sarà un’occasione per incontrare due ex viola. Stiamo palando di German Pezzella e Joaquin, entrambi ricordati con molto affetto dai tifosi viola. Il primo per anni capitano, il secondo tra i profili più forti che hanno mai vestito la maglia viola. La Fiorentina ha confermato che tra i due club è in corso una “trattativa” e che nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’annuncio.