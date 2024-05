Fiorentina, Amoruso bacchetta Italiano: 'Ok il possesso, ma la squadra va sempre indietro'

è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha commentato il momento della Fiorentina. Queste le sue parole: "Io personalmente nella partita di ieri avrei messo in campo qualcosa in più dal punto di vista qualitativo. Spero che mercoledì vada tutto bene perché altrimenti la Fiorentina si ritrova in una situazione pericolosa. Difensori in difficoltà? Ranieri effettivamente è in calo e forse molto è dovuto dall'errore nel gol preso in Europa. I bravi giocatori però fanno tesoro dei propri errori. I difensori da schierare mercoledì? Io credo che la scelta si debba basare sul tipo di partita che la Fiorentina vuole giocare. Se vuoi giocare mantenendo il pallino del gioco dietro devi schierare Quarta. Per me sarà una partita senza molta tattica, anche perché loro non hanno le qualità per affrontarti a viso aperto."

"Secondo me il Brugge è una buona squadra ma il loro reparto difensivo lo abbiamo visto, e non possiamo dire che ci massacreranno in Belgio. Il difetto della Fiorentina è che concede molto alle altre squadre, ma sono convinto che anche la Fiorentina avrà molte palle gol. Beltran? Per me è perfetto per fare la seconda punta, lo vedrei bene al fianco di Belotti. Stanchezza nei giocatori? Quelli che abbiamo visto non sono errori dovuti dalla stanchezza. La Fiorentina in questi tre anni è cambiata molto: la squadra è molto meno compatta quando è in campo. Io sono d'accordo col possesso palla ma la Fiorentina torna sempre indietro col pallone , non verticalizza e non cerca l'uno contro uno."