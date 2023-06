, centrocampista marocchino della, ha postato su Instagram unall'indomani della finale di Conference League persa contro il West Ham. Fin da gennaio è promesso sposo del, che non lo ha prelevato prima per mancanza di fondi, ma occhio anche alche ha mostrato interesse e ha più risorse per soddisfare la richiesta intorno ai 40 milioni dei toscani., abbiamo dato tutto quello che avevamo per tutta la stagione e insieme abbiamo raggiunto due finali. Finire dalla parte dei perdenti è una sensazione dolorosa per i giocatori e per i nostri tifosi, volevamo davvero condividere questo trionfo con tutti voi e il mio più grande rammarico è non averlo potuto fare. Voglio ringraziare tutti nel club che hanno contribuito a una grande stagione, tutti i miei allenatori, compagni di squadra e tutti quelli dietro le quinte che lavorano così duramente per metterci in grado di competere ai massimi livelli. Il vostro duro lavoro non passa inosservato e vi apprezzo tutti. E grazie ai nostri tifosi, siamo arrivati ​​fin qui grazie al fantastico supporto che ci avete mostrato per tutta la stagione e sicuramente con sostenitori fra i migliori del mondo questo club darà ancora battaglia in futuro!"