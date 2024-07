Milan, c'è fiducia per Samardzic: dettagli e tempistiche

Qualità sulla trequarti per venire incontro alle esigenze tattiche e concettuali di Paulo Fonseca. Il Milan ha individuato in Lazar Samardzic il profilo giusto per dare più soluzioni al tecnico portoghese. Le operazioni sono appena iniziate e andranno avanti a fuoco lento perché la trattativa ha diversi punti da risolvereconsiderando che sia l’Udinese che il talento serbo vogliono arrivare al traguardo con il club rossonero.Samardzic, da quando ha appreso del nuovo interesse del Milan, sta spingendo molto sia con l’entourage che con l’Udinese per andare in club che aveva già sfiorato in passato.E farlo a San Siro avrebbe un sapore speciale(cinque anni complessivi di contratto). E anche la stessa Udinese è consapevole che trattenere ancora il classe 2002 potrebbe diventare controproducente.

Le tempistiche dell’affare Samardzic, secondo quanto filtra, dovrebbero essere lunghe per due motivi:. Nel contatto avuto con l’Udinesedi euro e le difficoltà nell’individuare una possibile contropartita tecnica. Le parti sono in contatto ma tutto lascia pensare che questa trattativa entrerà nel vivo solo a partire dalla prossima settimana.