Niente ritiro per Sofyan Amrabat, ma non è l'unico intoppo nell'inizio di stagione a tinte viola del marocchino: ieri infatti si sono rinvigorite le voci che vogliono il Galatasaray, dalla Turchia, pronto a piazzare un'offerta importante per il centrocampista. La Fiorentina, scrive La Nazione nell'edizione locale, non considera Amrabat tra i possibili partenti, ma è una situazione da monitorare.