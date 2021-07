Correva il novembre dell'anno 2017. Forse il punto più basso mai toccato dalla Nazionale Italiana, incapace di battere la Svezia nel doppio confronto ed esclusa dal Mondiale di Russia 2018. Inevitabile interrompere il rapporto con l'allora CTe cercare di voltare pagina per risorgere dalle proprie ceneri. Quattro anni, qualcosa di meno dopo, eccoci qua a festeggiare il titolo di Campioni d'Europa.Tutto bello, tutto giusto. Questo però è un Violamania, e quindi se parliamo di Nazionale lo si deve fare nell'ottica della Fiorentina. Cos'ha la Fiorentina in comune con gli Azzurri? Innanzitutto ha lanciato un giovanissimoallenatore, capace di portare a in riva all'Arno l'ultimo trofeo vinto fino ad oggi, la Coppa Italia del 2001. Oggi Mancini ha vent'anni di più, ha completato il suo percorso e si è appena consacrato riportando l'Italia sul tetto d'Europa. Quattro lustri dopo Mancini, c'è, un altro tecnico giovane e alla prima esperienza in una piazza così importante e storica. Porterà subito un trofeo, come fece il Mancio subentrando a Terim? Difficile, anche se non impossibile:Ma con Mancini, specialmente col Mancini CT della Nazionale, Italiano condivide diversi aspetti della sua nuova avventura.Ventura ha fallito clamorosamente l'appuntamento con la storia affidandosi ad un obsoleto 3-5-2 (molto più timoroso e rigido rispetto al 3-4-2-1 che oggi va tanto per la maggiore); Mancini, una volta prese le redini della Nazionale, ha accantonato la difesa a tre ed è passato al, da riproporre ad oltranza per dare un'identità tattica alla squadra. Alla Fiorentina troviamo una situazione per certi versi simile, per altri meno.non ha propriamente fallito: lo ha fatto all'inizio della scorsa stagione, ma a conti fatti ha salvato due volte una squadra impaurita e spenta puntando sulle poche certezze a disposizione; tuttavia, non ha potuto evitare. E il modulo al quale la Fiorentina di Iachini si è aggrappata, in questi mesi bui, è stato il 3-5-2. Il nuovo tecnico Italiano, invece, ha proposto allo Spezia un 4-3-3 simile a quello della Nazionale, volto alla ricerca del palleggio e del risultato attraverso il gioco.Tanto più che le prime dichiarazioni ufficiali del Mister sono piene di ottimismo: ", già in questi due giorni ho capito che ci sono grande voglia ed entusiasmo". Sfortunatamente per i tifosi di fede gigliata, subentrano troppe varianti anche al di fuori della tecnica e della tattica per potersi sbilanciare. Niente vieta, comunque, di essere fiduciosi. Anzi...L'Italia di Mancini ha salutato con i dovuti onori tre senatori come Buffon, Barzagli e De Rossi, facendo di Chiellini, Bonucci, Jorginho e Insigne i nuovi leader. Spazio a Donnarumma, Bernardeschi, Zaniolo finché non si è infortunato, Barella. Convocazioni per Pessina e Raspadori, il più nuovo che già avanza sul nuovo. Avanti veloce, lo stesso succede con la Fiorentina di oggi:. Quindi il modulo e l'impronta giovanile data alla rosa sono i tratti in comune tra il progetto vincente dell'Italia e il neonato ciclo fiorentino.Giorgioaveva deciso, in quel novembre 2017, di lasciare la Nazionale. Mancini ha parlato con lui, lo ha convinto a proseguire e ne ha fatto il suo capitano. Germanla fascia gigliata al braccio ce l'ha già, ma anche lui sembra ai saluti, e anche lui è atteso da un colloquio con il nuovo allenatore. Se questo desse esito positivo, avremmo un'altra similitudine. E tre indizi, come si suol dire, fanno una prova.Non tutto, però, è già allineato.. Lavoro per la dirigenza viola sul mercato. Poi saranno da valutare il senso di appartenenza e la fiducia nel Mister, che non crescono sugli alberi e vanno costruiti nel tempo. Infine, una Nazionale funziona con ritmi e logiche differenti rispetto ad un club. Fatte queste precisazioni,