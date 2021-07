La Repubblica, nella sua edizione fiorentina, si concentra su Sofyan Amrabat, che non rientrerà a disposizione di Vincenzo Italiano neanche nei giorni immediatamente successivi al ritiro di Moena. La sfida è recuperarlo per l'esordio in campionato contro la Roma, sempre che non ci siano scossoni sul mercato: il giocatore interessa al Torino, il cui allenatore Juric lo ha inserito nella lista degli obiettivi per il centrocampo. I due si conoscono dai tempi di Verona, e lo scenario che va delineandosi rientra nel possibile, anche se la Fiorentina non si libererà tanto facilmente di un giocatore pagato a peso d'oro e sulla via della riabilitazione.