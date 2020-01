Secondo quanto riportato da Sky Sport quelle di domani saranno ore decisive per l’accelerata concreta verso l’acquisto di Amrabat. Gli agenti incontreranno infatti domani i dirigenti dell’Hellas Verona per indicare la loro preferenza verso Firenze e il progetto di Commisso nonostante la società gialloblù avesse già trovato l’accordo con il Napoli da tempo. Il centrocampista marocchino è rimasto colpito dal progetto di Commisso e ha dato l’ok alla società viola per il trasferimento che sarà concretizzato a Giugno