Continua a tener banco a Firenze la situazione relativa a Sofyan Amrabat e che viene affrontata stamani dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, il rinnovo del marocchino è in cima alla lista delle priorità di Rocco Commisso non appena farà rientro in Italia. Dopo il mondiale in Qatar la Fiorentina aveva maturato l’idea di proporre al giocatore un rinnovo lungo (con scadenza fissata al 2028) e ben più remunerativo (con un ingaggio nell’orbita dei 3 milioni) rispetto al termine attuale fissato nel 2024 con un’opzione di un altro anno a favore del club. Il tutto pur di convincerlo a restare a lungo a Firenze. Una prospettiva che Amrabat e i suoi agenti non hanno per adesso preso in considerazione, visto ad oggi i chiodi fissi che il regista ha in testa sono due: regalare il primo trofeo a Commisso e poi tornare a giocare nel giro di non molto la Champions League