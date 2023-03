Sofyan Amrabat sta strappando consensi per l'ottimo rendimento messo in mostra nelle ultime gare. Tuttavia, è probabile che il Barcellona proverà di nuovo a strappare il centrocampista dalle mani dei viola la prossima estate dopo il tentativo fallito lo scorso gennaio. Ecco allora che Commisso è pronto a tentare la strada del prolungamento del contratto (che in questo momento scade nel 2024 con opzione fino al 2025). Il patron gigliato, si legge sul Corriere dello Sport, è pronto a mettere sul tavolo un accorso fino al 2027 se non, addirittura, fino al 2028.