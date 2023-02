In casa Fiorentina è rientrato, almeno per ora, il caso Sofyan Amrabat. Il marocchino, che ieri aveva premuto per trasferirsi al Barcellona rompendo con la Viola, ha deciso di fare marcia indietro. Da qui la decisione di recarsi nel ritiro dei gigliati pre-Torino (stasera la truppa di Italiano prenderà parte ai quarti di Coppa Italia) e di chiedere scusa ad allenatore e compagni. Scuse accolte e perdono immediato: l’ex Verona si è unito subito al gruppo, pronto a scendere in campo al Franchi nel match decisivo al cospetto dei granata dei Juric (fischio d'inizio alle ore 18).



La Fiorentina era rimasta molto infastidita per il tentativo last-minute del Barcellona, che aveva presentato una offerta da 40 milioni di euro complessivi (prestito oneroso da 4 milioni con diritto di riscatto a 36) con tanto di telefonate costanti di Xavi al centrocampista per indurlo a sposare il progetto dei catalani proprio al gong della sessione invernale.