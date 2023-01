Benché fino a 24 ore fa il mercato invernale della Fiorentina sembrava praticamente chiuso, sia in entrata che in uscita, questa mattina in casa viola è scoppiato il caso Sofyan Amrabat. Nelle ultime ore il Barcellona avrebbe presentato un’offerta per lui al club di Rocco Commisso: i blaugrana vorrebbero intavolare un’operazione sulla base di 4 milioni per il prestito oneroso fino a giugno, più un diritto di riscatto fissato a 36 milioni. Una formula che, oltre al fatto che la dirigenza gigliata ha ribadito di ritenere incedibile il giocatore, non darebbe neanche la garanzia di incassare la cifra pattuita per poi sostituirlo. Il Barcellona è infatti nel mirino del Fai Play Finanziario e non ha la possibilità di accollarsi obblighi di spesa, per questo sta provando a convincere il club di Viale Manfredo Fanti in altri modi.



IL RETROSCENA – Ci si è messo poi lo stesso Amrabat. Il numero 34 gigliato infatti ha scelto di non prendere parte alla rifinitura in vista del quarto di finale di domani contro il Torino, una scelta fatta come per inviare un messaggio al proprio club. Come se non bastasse nel pomeriggio il marocchino, all’interno di una Instagram Story, ha pubblicato una frase che lascia pochi margini di dubbio: “Go fot it, the future is promised to no one”. Letteralmente: “Fallo adesso, il futuro non è promesso a nessuno”. Lo scenario è quindi destinato a cambiare. L’iniziale offerta recapitata alla Fiorentina è senza dubbio inaccettabile, ma è chiaro che dopo una presa di posizione del genere adesso tutto potrebbe accadere. A poche ore dalla fine della finestra di mercato è oggettivamente difficile che l'operazione a queste cifre e formule possa andare in porto, anche se il mercato spagnolo termina a mezzanotte; se il Barcellona decidesse di mettere sul piatto una parte fissa più cospicua, con la volontà del giocatore ormai assodata, la Fiorentina difficilmente potrà dire di no.