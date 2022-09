A pochi giorni dall’importante sfida di Bergamo contro l’Atalanta, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano dall’allenamento di questo pomeriggio potrà contare sulla maggior parte della rosa: gli incastri del calendario hanno permesso all’allenatore di avere indietro i nazionali per poter svolgere tutti almeno tre allenamenti in vista di domenica. Il più fortunato è stato Christian Kouame che, riuscendo a rientrare in mattinata, ha potuto prendere part anche alla sessione di ieri.



L'edizione odierna del Tirreno però ha voluto sottolineare come, no dei giocatori più importanti della Fiorentina di questa stagione, sia costretto a rientrare alla base in ritardo. Stiamo parlando del centrocampista marocchino Sofyan Amrabat che, usufruendo di un giorno supplementare di riposo, tornerà soltanto nella giornata di domani: nonostante questo il centrocampista classe ’96 non dovrebbe essere a rischio per la partita contro la Dea, e sarà a disposizione per la rifinitura di sabato mattina. Il quotidiano prosegue elencando i rientri di quest’oggi: all’allenamento di quest’oggi dovrebbero essere presenti anche Barak, Jovic, Terzic e Gonzalez.