Questo pomeriggio su DAZN, per la rubrica, è stata pubblicata un’intervista al centrocampista dellace ha parlato insieme a, mediano dele prossimo avversario dei viola di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:“Non abbiamo iniziato come volevamo, perché vogliamo fare più punti.Quando i risultati vanno meno bene le critiche fanno parte del gioco. Dobbiamo credere in cosa facciamo. Solo uniti si può cambiare questo periodo un po’ storto”Il marocchino ha parlato poi di due suoi ultimi allenatori, Juric e Italiano: “E’ un pazzo. Un grande uomo, un grande allenatore. Non posso dire qualcosa di negativo su di lui. Mi ha telefonato per convincermi a venire in Italia e grazie a lui sono molto più completo.Quando un giocatore sta in panchina è difficile per tutti. Ti alleni per giocare. Ho lavorato tato per far cambiare idea a mister Italiano. Perde spesso la voce, forse dovrebbe urlare un po’ di meno”.Il centrocampista viola ha poi concluso: “Mi considero una persona molto religiosa. La religione ti dà pace e mi ha aiutato nei momenti più complicati a mantenere la calma. Chi vince la classifica marcatori? Jovic o Cabral. Lo stadio più bello in cui ho giocato? Il Franchi”.