Il pressing del Barcellona su Amrabat non diminuisce, anzi aumenta. La valutazione del cartellino da parte della Fiorentina è alta, di 50 milioni di euro almeno, cifra altissima per i blaugrana, che potrebbero spingersi solo fino a 40. Il tempo per discutere l'affare c'è, ma se la differenza tra domanda e offerta diminuirà, si farà. Lo riporta il Corriere dello Sport.