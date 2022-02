Prima l'errore per il pareggio dello Spezia, poi il gol-vittoria della Fiorentina. Sofyan Amrabat ha commentato così il successo dei viola: "Mi dispiace per l'errore che ho fatto, sono un po' dispiaciuto ma felice per il gol. Sarà la prima e l'ultima volta che faccio uno sbaglio del genere. Prima avevo visto Agudelo a destra, così mi sono girato dall'altra parte per non rischiare".