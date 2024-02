Fiorentina, anche Arthur non brilla più. Fra problemi fisici ed un riscatto che oggi è un miraggio

Filippo Caroli

Fra i tanti fattori che hanno trascinato giù la Fiorentina dal quarto posto in classifica fino alla settima casella (che virtualmente potrebbe essere la nona), c’è anche quello del calo sensibile di rendimento dei suoi uomini chiave. Stiamo parlando di Nico Gonzalez, Bonaventura ma, soprattutto, di Arthur. Vero e proprio architetto del centrocampo viola nel corso dei primi mesi della stagione, oggi il brasiliano appare in evidente difficoltà. E se non è un caso che le migliori partite la Fiorentina le abbia giocate con il miglior Arthur in campo, non è un caso se oggi la squadra fa grande fatica col suo regista a mezzo servizio. Ma cosa è successo all’ex Liverpool?



GESTIONE – Arthur non gioca 90 minuti filati dallo scorso dicembre quando la Fiorentina pareggiò con la Roma all’Olimpico. Da allora il centrocampista non è mai riuscito a giocare una partita intera, fra sostituzioni e partenze dalla panchina (ieri è entrato solamente al 62’). E il motivo è da ricercare in una condizione fisica non ottimale che, nel corso degli ultimi mesi, lo ha costretto ad allenarsi con il contagocce, come ha confermato lo stesso Vincenzo Italiano nel post gara del derby: “Con Arthur dobbiamo andare spesso in gestione, è questo il programma”. La speranza è che possa recuperare al 100% (secondo Italiano siamo al 40%) in tempi relativamente brevi, ma la sua storia recente racconta di un calciatore dall’enorme talento spesso limitato da tanti problemi fisici.



E IL FUTURO? – In tutto questo resta da capire che cosa ne sarà di Arthur a fine stagione. Il ragazzo è in prestito alla Fiorentina dalla Juventus con un diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro. Una cifra importante, così come quella che percepisce d’ingaggio e che, come spesso ha ribadito il suo procuratore, lo rendono per la squadra viola un giocatore ‘fuori mercato’, almeno attualmente. Anche perché risulta molto difficile pensare che la società gigliata possa investire una cifra così corposa per un calciatore che non dà tutte le necessarie garanzie a livello di condizione. Una condizione che Italiano spera si possa presto innalzare da quel famigerato 40%. Perché da quando ha smesso di brillare Arthur, lo ha fatto anche la Fiorentina.