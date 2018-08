"Ci vediamo domenica", ha dichiarato velocemente Andrea Della Valle all'uscita dal Centro Sportivo nella serata di giovedì. Il Presidente della Fiorentina, infatti, sarà presente all'esordio in campionato contro il Chievo. La città è da tempo divisa sulla proprietà e il rapporto con la stessa è ai minimi termini, con la tifoseria che lo scorso anno ha annunciato di dare il massimo sostegno alla squadra ma non alla dirigenza. ADV ha incontrato la squadra, nella sua visita ai 'Campini', caricandola per l'Europa League, confrontandosi anche con il comparto tecnico per le strategie future e con Cognigni e Salica per l'iter relativo al centro sportivo delle giovanili.