Il coronavirus ha colpito anche Daniele Pradè. Il direttore sportivo della Fiorentina ha raccontato in un'intervista a Sky: "Ho vissuto in prima persona il Covid, un virus subdolo e bastardo. Fa male, non riesci ad alzarti dal letto con febbre alta, tosse e diarrea. L'ho portato a casa io e si sono ammalati in 9 nella nostra famiglia: mia moglie, mia figlia, i miei cognati, i miei nipoti e i miei suoceri, per i quali ho avuto molta paura. Sono stati ricoverati per un mese in ospedale allo Spallanzani. Per fortuna l'abbiamo passata e io sarò sempre un portavoce sulle misure da seguire".