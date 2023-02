Giorni difficili sul campo per la Fiorentina. Alberto Polverosi, in un corsivo pubblicato questa mattina sul Corriere dello Sport, non risparmia critiche anche al tecnico Vincenzo Italiano: "Se pensiamo alla Fiorentina del campionato scorso è facile ricordare il lavoro profondo del tecnico, come si dice 'la mano dell’allenatore'. La stessa mano che quest’anno non riesce a dare una forma omogenea alla squadra. Le squadre di Italiano, dal Trapani alla Fiorentina del primo anno passando dallo Spezia, avevano le stesse caratteristiche del Bologna di Motta. Possiamo sbagliare, ma pensiamo che se la Fiorentina fosse rimasta fuori dalle coppe quest’anno avrebbe confermato il gioco brillante della stagione scorsa."