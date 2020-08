Anche la Roma si iscrive alle pretendenti per Federico Chiesa. Come scrive La Nazione, i giallorossi avrebbero individuato nel n° 25 viola il possibile erede di Zaniolo, ma ancora siamo nella fase embrionale di una trattativa che potrebbe coinvolgere anche delle contropartite tecniche. Oltre a Spinazzola però, per convincere Commisso a privarsi del suo gioiello servirà un robusto pacchetto di milioni, altrimenti non se ne farà di niente.