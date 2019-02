Zero sconfitte nell’anno solare in tutte le competizioni: zero come il Reims in Francia, la Real Sociedad in Spagna (che hanno giocato una partita in più, 9), l’Eintracht Francoforte (8) e il Werder Brema (7) in Germania. La Fiorentina - scrive Il Corriere dello Sport - nelle 8 gare disputate complessivamente da gennaio ad oggi, ha sempre portato a casa punti: 4 vittorie, altrettanti pareggi, 24 gol realizzati tra campionato e Coppa Italia (una sola la partita finita a reti inviolate, col Napoli), 12 quelli subìti. Meglio di chiunque la preceda in classifica in questo momento.