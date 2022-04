Il Real Madrid sta pensando ad un'alternativa a Carvajal per la prossima stagione, ma la possibilità che Odriozola torni nella capitale non è così scontata. Le merengues stanno apprezzando il rendimento del terzino spagnolo, ma non si sono ancora sbilanciati a riguardo mettendo anche in stand-by il mercato della Fiorentina. Lo riporta fichajes.com.