La Fiorentina continua a tenere sotto controllo il nome di Tommaso Baldanzi per il proprio centrocampo, soprattutto nel caso in cui Sofyan Amrabat dovesse partire. L'Empoli chiede 20 milioni per il suo gioiellino ma la Fiorentina potrebbe accontentare Corsi acconsentendo a lasciare il ragazzo parcheggiato in prestito nel corso di questa stagione. Lo scrive la Nazione.