Nella serata di ieri, sul palco del Teatro Puccini di Firenze, gli ex calciatori, dirigenti e staff della Fiorentina del 1982 si sono riuniti tutti insieme a 40 anni di distanza dallo scudetto perso dai viola contro la Juventus all’ultima giornata, al termine di una domenica rocambolesca. Ovviamente alla serata, organizzata da Lady Radio, non poteva certo mancare Giancarlo Antognoni, che di quella squadra era il capitano, che dal palco ha commentato cosi quella clamorosa delusione:



“Sono arrivati giocatori importanti quell’anno e siamo arrivati vicino a vincere il titolo. Sicuramente avrei preferito vincere lo scudetto con la Fiorentina piuttosto che il Mondiale. Quello è un titolo che ha compensato in parte l’amarezza”.